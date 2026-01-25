Pokerissimo Fiorenzuola: 5-2 contro il Campagnola. Mister Araldi: “Vittoria importante, ma ora testa alla prossima” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi domina contro il Campagnola e si impone per 5-2: nel primo tempo i rossoneri vanno sul triplo vantaggio con Scarlata, Pertica e Mata, per poi concedere due reti agli avversari con Marzi e Rivi. Nella ripresa Morrone prima e Scarlata poi con la doppietta chiudono definitamente la gara.

Le parole di mister Araldi al termine della gara

La cronaca del match

E’ un Fiorenzuola dominante quello dei primi minuti al “Bricchi”. Al 10′ è Scarlata a portare avanti i rossoneri al termine di una bella azione corale.

Poco dopo Pertica raddoppia con un gran tiro che si insacca dopo aver colpito il palo e al 21′ è Mata a trovare il primo gol con la nuova maglia che vale il 3-0.

La partita sembra chiusa ma un calcio piazzato ospite porta Marzi a trovare la rete del 3 a 1: poco dopo Mata commette un’ingenuità e regala il pallone agli ospiti: Rivi ringrazia e riapre il match sul 3-2.

Nel secondo tempo, però, il Fiorenzuola riprende il controllo del match e segna con Morrone la rete del 4-2. C’è ancora gloria per Scarlata che su uno schema da calcio d’angolo trova un gran gol che vale la doppietta personale e il 5-2 finale.

Le Formazioni

FIORENZUOLA: Burigana, Dellagiovanna, Benedetti, Varoli, Pertica, Bertelli, La Vigna, Mata, Macchioni, Antenucci, Scarlata. All. Araldi

CAMPAGNOLA: Vlas, Lo Porto, Marzi, Gutu, Setti, Barilli, Vezzani, Previato, Rivi, Margotta, Angelillis. All. Manfredini

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy