Calcio, il Piacenza vince il derby in rimonta e mantiene la vetta della classifica

Il Piacenza si prende il derby e la vetta della classifica. Al “Garilli” Franzini schiera Della Latta sulla linea difensiva ed a centrocampo inserisce Corradi, Nicco e Marotta.

Che il Pro Piacenza, schierato con il classico 3-5-2, non abbia alcuna intenzione di recitare la parte di vittima sacrificale lo si capisce dopo appena 12′. Sugli sviluppi di un corner Pasqualoni prolunga per Nolè che è abilissimo a girare la sfera in rete. La reazione dei ragazzi di Franzini è pressoché immediata. Sempre sugli sviluppi di un angolo è Troiano a colpire di testa. I biancorossi prendono coraggio e trovano anche il vantaggio poco dopo la mezzora: una bella azione personale di Nicco si conclude con un destro da distanza siderale.

La ripresa è meno spettacolare, ma molto fisica e di grande intensità. La partita di fatto si chiude al 74′, quando Belotti commette fallo di mano. Dal dischetto Pesenti ipnotizza Zaccagno.

Domenica prossima, alle 16:30, il Piacenza sfiderà la Pistoiese in Toscana per cercare di allungare una striscia positiva che dura ormai da quattro partite. Il Pro, invece, sarà di nuovo al “Garilli” e alle 20:30 affronterà la Pro Patria per uscire dalla crisi di risultati.

90′ Il Piacenza batte il Pro Piacenza 3-1: reti di Troiani, Nicco e Pensenti. I rossoneri erano passati in vantaggio con Nolè.

88’ammonito Belotti

86′ Entra Urso per il Pro.

83′ Esce Sestu, entra Fedato

76′ ammonito Pesenti.

74′ Fallo di mano di Belotti. Rigore per il Piacenza. Sul dischetto si presenta Pesenti che ipnotizza Zaccagno 3-1 per il Piacenza

70′ terzo corner per il Pro Piacenza. Fumagalli in presa alta blocca.

67′ Ammonito Marchesi per fallo su Sestu.

65′ contropiede del Piacenza: fallo ai danni di Nicco. Punizione per i biancorossi, 2 metri fuori dall’area di rigore. Corradi colpisce malissimo: palla abbondantemente sopra la traversa.

61′ Pergreffi sbaglia un anticipo: Scardina è spalle alla porta e prova a girarsi. Il tiro si spegne a lato.

60′ Punizione interessante per il Pro Piacenza, 15 metri al di fuori del vertice sinistro dell’area di rigore. Colpo di testa di Troiani in corner, ma il gioco è fermo per off-side di Marchesi.

55′ Entrano Marchesi e Volpicelli al posto di Kalombo e Sicurella.

54′ Il secondo tempo è iniziato con grande intensità

50′ grande azione personale di Di Molfetta che prova a servire Sestu, ma sbaglia l’ultimo appoggio.

Inizia il secondo tempo: nessun cambio nelle due formazioni

Finisce il primo tempo: Piacenza in vantaggio per 2-1. Dopo il gol di Nolè i biancorossi trovano le reti di Troiani e di Nicco.

42′ Remedi viene ammonito per fallo su Pergreffi.

37′ Colpo di testa di Nolè dopo una punizione per i rossoneri. Fumagalli lascia che il pallone sfili a lato.

32′ Il Piacenza passa in vantaggio! Nicco in contropiede trova lo spazio per far partire un destro potentissimo che dai 25 metri si infila alle spalle di Zaccagno! Piacenza – Pro Piacenza 2-1.

18′ Fallo ai danni di Sestu. Punizione 15 metri fuori dall’area di rigore. Pergreffi la alza a campanile, ma Zaccagno non ha problemi a bloccare.

16′ Pesenti serve Di Molfetta, ma quest’ultimo è in fuorigioco.

14′ Pareggio istantaneo del Piacenza. Troiani di testa trova il pareggio: Piacenza – Pro Piacenza 1-1

12′ Sugli sviluppi del corner Nolè porta in vantaggio il Pro Piacenza. Dopo un primo colpo di testa di Pasqualoni Nolè esegue una girata nell’area piccola e segna. Piacenza – Pro Piacenza 0-1

11′ Secondo corner consecutivo del Piacenza, ma il Pro recupera il pallone e riparte in contropiede: Scardina in corsa prova a ribadire in rete, ma Fumagalli è attento e devia in corner.

10′ Cross di Sestu e il Piacenza ottiene il primo corner della sua partita. (1 angolo per parte). Il Pro sbroglia la situazione.

3′ Kalombo ci prova in contropiede, ma il pallone termina abbondantemente out.

Iniziata la partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-3: Fumagalli, Troiani, Della Latta, Pergreffi, Barlocco, Nicco, Marotta, Corradi, Sestu, Pesenti, Di Molfetta. All. Franzini

Pro Piacenza 3-5-2: Zaccagno, Pasqualoni, Belotti, Mangraviti, Kalombo, Ledesma, Sicurella, Remedi, Nava, Scardina, Nolè. All. Giannichedda

CLICCA QUI PER IL PRE PARTITA