Alessandria-Fiorenzuola: rossoneri a caccia di punti per abbandonare il fondo classifica

Segui Alessandria-Fiorenzuola LIVE con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Turrini affronta la trasferta piemontese contro l’Alessandria; gara valida per la 16esima giornata del girone A in Serie C.

Il momento nero del Fiorenzuola

E’ un Fiorenzuola alla disperata ricerca di punti quello che scenderà in campo al Moccagatta contro l’Alessandria: i ragazzi di Turrini, dopo la sconfitta interna nello scorso scontro diretto contro la Giana Erminio, sono ultimi in classifica con 10 punti. 3 sole vittorie, 11 sconfitte e 29 gol subiti (peggior difesa del campionato) sono i numeri che testimoniano il grande momento di difficolta dei rossoneri.

Contro i piemontesi serve una grande prestazione e, soprattutto, portare a casa punti importanti per iniziare la risalita in classifica: ora il Fiorenzuola non può davvero più sbagliare.

La rescissione di Coghetto

Nel frattempo, in settimana, è arrivato il comunicato che annuncia la rescissione consensuale del contratto tra la società U.S. Fiorenzuola e il difensore Francesco Coghetto: qui l’articolo completo.

Il punto sugli avversari, l’Alessandria

Anche i padroni di casa di mister Pirozzi (subentrato a Banchini prima della scorsa giornata) non vivono un bel periodo: due sconfitte consecutive (ultima 2-0 sul campo della Pro Vercelli) e terz’ultimo posto in classifica con 12 punti. L’Alessandria ci terrà, quindi, ad invertire la rotta e tornare al successo di fronte al proprio pubblico.

Le Probabili Formazioni

ALESSANDRIA: Liverani, Rota, Ercolani, Gega, Ciancio, Mastalli, Nichetti, Foresta, Nunzella, Siafa, Gazoul. All. Pirozzi

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Oddi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Morello, Ceravolo, Anelli. All. Turrini