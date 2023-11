Fiorenzuola-Giana Erminio: rossoneri obbligati a vincere

Segui Fiorenzuola-Giana Erminio domenica dalle 14:00 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Turrini ospita al Velodromo Pavesi la Giana Erminio, scontro diretto valido per la 15esima giornata di Serie C, girone A.

Il punto sul Fiorenzuola

Il Fiorenzuola arriva a questo match dopo il pareggio esterno contro la Pro Patria; quel punto ha, almeno, smosso la classifica ma non ha permesso ai rossoneri di schiodarsi dal penultimo posto sul tabellone. Ora la squadra di Turrini è obbligata a tornare al successo per cercare di risalire nella lotta salvezza.

I rossoneri restano la peggior difesa del campionato con 27 gol subiti e i 3 punti significherebbero non solo ossigeno per la classifica ma anche per il morale e la fiducia nel prosieguo del campionato.

L’avversario, la Giana Erminio

Non sarà semplice per il Fiorenzuola, però, perchè i lombardi di mister Chiappella sono in un buono stato di forma: due vittorie consecutive (ultima per 1-2 in rimonta al 94esimo ai danni dell’Alessandria) e 10° posto in classifica con 18pt.

Dopo aver riportato subito la Giana in Serie C, mister Chiappella sta facendo molto bene anche nella sua prima stagione tra i professionisti.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Potop, Bondioli, Sussi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Anelli, Alberti, Morello. All. Turrini

GIANA ERMINIO: Pirola, Previtali, Ferrante, Minotti, Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio, Messaggi, Fall, Fumagalli. All. Chiappella