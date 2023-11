Fiorenzuola-Mantova: serve l’impresa contro la capolista

Segui Fiorenzuola-Mantova sabato dalle 16:15 con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Grande match al Velodromo Pavesi con il Fiorenzuola di mister Turrini che ospita la capolista Mantova nella gara valida per la 13esima giornata in Serie C, girone A.

Focus sul Fiorenzuola

I rossoneri, dopo il cambio di guida tecnica, hanno sì fatto miglioramenti netti su prestazione, attenzione e organizzazione in campo ma restano in crisi di risultati. 3 sconfitte nelle ultime 4 gare (l’ultimo ko a Bergamo contro l’Atalanta U23) e il terzultimo posto in classifica a quota 9 punti.

Adesso, per il Fiorenzuola, è arrivato il momento di ritrovare risultati per cercare di uscire dalla zona playout e affrontare nel modo giusto la parte centrale di stagione.

L’avversario, il Mantova

Non poteva esserci avversario più difficile del Mantova di mister Possanzini: i lombardi arrivano al Pavesi da primi in classifica in un periodo di forma straordinario. 4 vittorie consecutive (ultima giornata il netto 4-1 contro la Pergolettese), 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 e numeri incredibili. Gli ospiti sono il secondo migliore attacco (dopo la Triestina, unica squadra in grado di battere il Mantova fino ad ora) e la seconda miglior difesa dopo il Padova.

Riassumendo, servirà un’impresa al Fiorenzuola per ottenere un risultato positivo ma, negli anni, i rossoneri ci hanno abituato a momenti così.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Oddi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Morello, Alberti, Anelli. All. Turrini

MANTOVA: Festa, Saugher, Brignani, Cavalli, Celesia, Muroni, Burrai, Wieser, Bragantini, Mensah, Galuppini. All. Possanzini