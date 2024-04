Fiorenzuola-Padova LIVE, dalle 18:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola-Padova con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta, al Velodromo Pavesi, il Padova, gara valida per la 37esima e penultima giornata del girone A in Serie C.

Rossoneri in vista playout

Il Fiorenzuola, dopo la sconfitta contro l’Arzignano, ha visto quasi certamente sfumare la salvezza diretta.

I rossoneri sono 18esimi in classifica con l’obiettivo di arrivare davanti al Novara per avere il fattore campo nella sfida playout.

Proprio contro i piemontesi sarà l’ultima giornata del girone e, per arrivarci bene, i ragazzi di Tabbiani dovranno compiere l’impresa e ottenere un risultato positivo contro il Padova.

Padova già sicuro del secondo posto

Gli ospiti di mister Oddo sono secondi in classifica, già certi di un ottimo piazzamento per i playoff dove, ovviamente, saranno tra le squadre favorite.

Miglior difesa del campionato con sole 25 reti subite e terzo migliore attacco.

L’appagamento e la preparazione per i playoff potrebbero essere elementi di disturbo per i veneti e punti a favore per i rossoneri che devono cercare di ottenere un buon risultato.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei, Mora, Musatti, Oneto, D’Amico, Ceravolo, Morello. All. Tabbiani

PADOVA: Donnarumma, Kirwan, Delli Carri, Perrotta, Villa, Crisetig, Radrezza, Fusi, Liguori, Bortolussi, Palombi. All. Oddo