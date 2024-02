Fiorenzuola-Pro Vercelli: rossoneri a caccia di conferme

Segui Fiorenzuola-Pro Vercelli LIVE sabato dalle 18:30 su RADIO SOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta al Velodromo Pavesi la Pro Vercelli con l’obiettivo di trovare il primo successo interno dal ritorno del mister.

Focus sul Fiorenzuola

I rossoneri arrivano a questo match in un buon momento di forma.

L’importante vittoria esterna contro il Trento ha permesso al Fiorenzuola di allungare a 4 la serie di risultati utili consecutivi e, soprattutto, di ridurre il gap in classifica della zona play out.

La “cura” Tabbiani sembra aver dato i suoi frutti con la squadra che, per la prima volta in stagione, sembra solida e con una propria identità. Ora arriva il difficile però: confermarsi anche contro una grande.

Il punto sull’avversario

La Pro Vercelli di mister Dossena è, sicuramente, di diversa caratura rispetto ad AlbinoLeffe e Trento anche se non sta vivendo un ottimo momento di forma.

I piemontesi sono sì quinti in classifica ma vengono da due pari (ultimo 1-1 contro l’Atalanta U23) e due sconfitte nelle ultime quattro. Gli ospiti ci terranno ad invertire la rotta, tornare al successo e migliorare ulteriormente la loro classifica in vista dei playoff.

Segui Fiorenzuola-Pro Vercelli LIVE sabato dalle 18:30 su RADIO SOUND!