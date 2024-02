Trento – Fiorenzuola, LIVE su RADIO SOUND dalle 20:45

Segui Trento – Fiorenzuola LIVE solo su RADIOSOUND!

Trento – Fiorenzuola è il posticipo della 24esima giornata di Serie C, girone A.

Un match molto difficile e delicato per i rossoneri di mister Tabbiani che hanno l’obiettivo di ridurre il gap proprio dai padroni di casa in classifica per continuare a sperare nella salvezza anticipata.

La Situazione di Fiorenzuola e Trento

I rossoneri vengono da 3 risultati utili consecutivi (ultimo pari interno con il Lumezzane) e vogliono mantenere questo trend positivo in campionato: portare via punti dalla trasferta trentina sarebbe davvero importante per la rincorsa in classifica.

I padroni di casa di mister Moll non vincono da metà dicembre e sono scivolati in zona playout dopo 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5: obbligatorio, per loro, tornare al successo contro il Fiorenzuola per cercare di uscire dalla zona calda e aumentare il gap in classifica tra le due compagini.

Entrambe le società molto attive sul mercato

Molti i movimenti, soprattutto nelle ultime ore di mercato, per Trento e Fiorenzuola.

I rossoneri, dopo le partenze di Guadagno, Silvestro e Oddi, accolgono il difensore Reali dalla Virtus Entella, il portiere Bertozzi e gli ultimi due nuovi arrivi da Catania Popovic e Bocic.

Cambia molto anche il Trento che saluta Attys e Petrovic (due migliori marcatori della squadra) e accoglie Italeng, Satriano e Spalluto in attacco.

Le Probabili Formazioni

TRENTO: Russo, Vitturini, Ferri, Obaretin, Vaglica, Sangalli, Di Cosmo, Anastasia, Pasquato, Giannotti, Italeng. All. Moll

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei, Nelli, Mora, Di Gesù, Gonzi, Ceravolo, Morello. All. Tabbiani