Vicenza-Fiorenzuola, LIVE su RadioSound dalle 19:30

Segui Vicenza-Fiorenzuola LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani fa visita al Vicenza nel recupero della 29esima giornata di Serie C, girone A.

La gara, inizialmente fissata per il 3 di Marzo, era stata rinviata per il violento nubifragio che ha colpito il Veneto e, in generale, tutto il nord Italia.

Ultimo match da bollino rosso per il Fiorenzuola

Questa trasferta chiude una serie di 5 incontri da bollino rosso per i rossoneri, che hanno affrontato 5 delle migliori squadre di questo girone. Sabato è arrivata la sconfitta contro la capolista Mantova al Martelli, che ha lasciato il Fiorenzuola 18esimo a 6 lunghezze dalla salvezza diretta.

Strappare punti ai veneti sarebbe veramente importantissimo per poi giocarsi tutto nelle ultime 6 partite.

Il Vicenza è la squadra più in forma del campionato

Non sarà facile fermare i padroni di casa di mister Vecchi: con 2 vittorie e 8 risultati utili consecutivi (ultimo successo per 0-1 in trasferta contro la Pro Patria in una gara giocata in inferiorità numerica per praticamente tutto il tempo) il Vicenza mantiene la terza posizione e si conferma come una delle maggiori accreditate per andare fino in fondo nei playoff.

Le Probabili Formazioni

VICENZA: Cofente, Cuomo, Golemic, Sandon, De Col, Cavion, Rossi, Costa, Delle Monache, Pellegrini, Ferrari. All. Vecchi

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Reali, Brogni, Nelli, Gonzi, Musatti, Anelli, Alberti, Seck. All. Tabbiani