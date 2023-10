Fiorenzuola – Pergolettese: i rossoneri vogliono tornare al successo

Segui Fiorenzuola – Pergolettese LIVE domenica 8 dalle 20:45 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Bonatti torna al Velodromo Pavesi per affrontare la Pergolettese, gara valida per la 7° giornata di Serie C, girone A.

Il momento del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Pro Vercelli e dopo il ko interno contro il Novara nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

Tornando al campionato, i rossoneri hanno un andamento altalenante con 6 punti, frutto delle uniche due vittorie interne contro AlbinoLeffe e Trento: aspettando di fare punti anche lontano dal Pavesi, c’è bisogno di sfruttare il fattore campo ancora per tornare al successo.

L’avversario, la Pergolettese

Anche la Pergolettese di mister Abbate (che non sarà in panchina perchè squalificato) viene da un periodo altalenante in campionato con 7 punti e due sconfitte consecutive (entrambe di misura 1-0 contro Vicenza e Pro Patria). Così come il Fiorenzuola, anche i lombardi hanno perso nel primo turno di Coppa Italia (in trasferta contro l’Alessandria) e ci terranno ad invertire la rotta e a strappare punti preziosi in quel di Fiorenzuola.

Le probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Guadagno, Silvestro, Nava, Bondioli, Sussi, Stronati, Di Quinzio, Musatti, Morello, Ceravolo, Gonzi. All. Bonatti

PERGOLETTESE: Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli, Guiu, Caccavo. All. Curioni

