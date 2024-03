Giana Erminio – Fiorenzuola LIVE, dalle 18:30 su RadioSound

Segui Giana Erminio – Fiorenzuola LIVE con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani fa visita alla Giana Erminio nella gara valida per la 34esima giornata del girone A di Serie C.

I rossoneri vogliono la salvezza

Dopo il grande successo contro la Pro Patria, il Fiorenzuola vuole ottenere punti importanti per la salvezza anche in trasferta. I rossoneri sono al 18esimo posto in piena zona playout, ma gli ultimi risultati hanno permesso di accorciare in classifica su Novara e Pergolettese e continuare a sperare nella missione salvezza.

Sarà fondamentale per i ragazzi di Tabbiani, provare a strappare punti importanti in terra lombarda per prepararsi al meglio alla sfida interna contro l’Alessandria.

Focus sulla Giana Erminio

I padroni di casa di mister Chiappella saranno un ostacolo duro da superare: 46 punti in classifica e piena zona playoff per una squadra che è partita con l’obiettivo della salvezza. Il netto 3-0 ai danni dell’Alessandria ha allungato a 7 la striscia di risultati utili consecutivi, dimostrando che la Giana Erminio è una delle squadre più in forma di questo campionato e, sicuramente, una delle sorprese in positivo.

Le Probabili Formazioni

GIANA ERMINIO: Zacchi, Piazza, Ferrante, Minotti, Caferri, Pinto, Marotta, Franzoni, Lamesta, Fall, Fall. All. Chiappella

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Maffei, Mora, Nelli, Gonzi, D’Amico, Alberti, Bocic. All. Tabbiani