Calcio, SERIE C girone A: Pro Piacenza, si recupera con Siena.

Dopo la sconfitta di pochi giorni fa contro Cuneo (1-0 con la rete di Bobb per gli ospiti) il Pro Piacenza scende nuovamente in campo allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Robur Siena, nel recupero della prima giornata di serie C, gara posticipata per la famosa questione ripescaggi.

La squadra di Giannichedda è stata protagonista di una super partenza in campionato con 4 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 3 vittorie); purtroppo però, questa serie si è interrotta a causa delle sconfitte contro Pisa prima e Cuneo poi.

Entrambe le partite sono state molto combattute e giocate sostanzialmente sul filo dell’equilibrio ma ai rossoneri, non aver raccolto nemmeno un punto, chiaramente brucia.

Ad una difesa sicuramente troppo vulnerabile (8 le reti subite in queste prime sei partite), nelle ultime due uscite non è corrisposto il grande attacco che ha permesso alla squadra piacentina di trovare le vittorie di inizio stagione.

Solo Volpicelli, nella trasferta di Pisa, è riuscito a trovare la rete con un gran tiro dalla distanza.

L’avversario di stasera, come detto, è il Robur Siena che in questo inizio di stagione soffre, definiamola così, di “pareggite”.

Cinque sono le partite giocate dalla squadra di Mignani (una in meno rispetto ai rossoneri) e altrettanti sono i pareggi; l’ultimo per 2-2 questa domenica nella trasferta al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus Under23.

La squadra toscana deve sicuramente ancora trovare la “quadra”; non ha segnato tanto visto che sono solamente 4 i gol all’attivo (contro gli 11 del Pro Piacenza) ma si sono già sbloccati tre degli attaccanti a disposizione. In particolar modo attenzione a Cianci ed Aramu, a segno entrambi nella scorsa partita.

Il Pro Piacenza deve reagire e provare a mettere in difficoltà un avversario che, sicuramente, non è dei più morbidi. Sarà compito di mister Giannichedda far ritrovare il bel gioco che i rossoneri hanno dimostrato di saper giocare e rialzare la testa dopo queste due sconfitte.

Com’era logico aspettarsi, le vicende societarie extracalcistiche hanno influito negativamente sulle prestazioni dei piacentini, ma il mister ha ribadito come l’importante sia ritrovare l’entusiasmo e la cattiveria mancata in queste due partite e che sarà assolutamente necessaria contro una squadra come il Siena.

Una cosa è certa, questo girone ci ha dimostrato, fino ad ora, come ogni partita faccia storia a sé e sia imprevedibile.

Appuntamento quindi questa sera, dalle ore 20:30, per Pro Piacenza – Robur Siena.

