Renate-Fiorenzuola: si riparte da mister Tabbiani, che ha un D’Amico in più

Il nuovo anno del Fiorenzuola si apre nel segno di Luca Tabbiani: il tecnico torna sulla panchina rossonera a distanza di pochi mesi dalla sua partenza in estate. Il primo ostacolo è la trasferta contro il Renate, gara valida per la 20esima e prima giornata di ritorno del girone A in Serie C.

Fiorenzuola-Tabbiani 2.0

Quello di Tabbiani è un ritorno “romantico” visto il passato che lo lega a questa squadra e società: 4 anni bellissimi ricchi di soddisfazioni (come la promozione tra i professionisti) e terminati con 2 salvezze in altrettante stagioni in Serie C. Questo sarà nuovamente il compito di Tabbiani che arriva sulla panchina del Fiorenzuola per risollevare la squadra dopo un brutto girone di andata terminato al penultimo posto con soli 14 punti: ai rossoneri serve partire con una marcia diversa per restare in categoria.

Portare a casa un bel risultato permetterebbe di scrollarsi di dosso l’ultima pesante sconfitta contro il Novara e di iniziare il nuovo anno pieni di entusiasmo e con il morale alto.

Quello del tecnico non è stato l’unico arrivo in rossonero del mercato invernale: ecco Felice D’Amico

L’esterno d’attacco arriva in prestito dall’Avellino e vestirà la maglia numero 30 Il Fiorenzuola si muove sul mercato: prestito di Felice D’Amico

Focus sugli avversari, il Renate

La squadra di mister Colombo, arrivato a metà dicembre dopo l’esonero di Pavanel, non sarà avversario facile. I padroni di casa hanno chiuso l’anno, a differenza dei rossoneri, con una bella vittoria sul Trento che ha permesso ai brianzoli di stabilirsi a metà classifica.

Il Renate ci terrà, di fronte al proprio pubblico, a ricominciare il campionato come lo ha interrotto.

Le Probabili Formazioni

RENATE: Fallani, Alcibiade, Auriletto, Possenti, Anghileri, Currarino, Esposito, Baldassin, Tremolada, Bianchimano, Sorrentino. All. Colombo

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Potop, Cremonesi, Oddi, Di Quinzio, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Alberti, Anelli. All. Tabbiani