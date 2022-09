Tabbiani post Fiorenzuola – Lucchese: “Una gara di cuore” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani è tornato alla vittoria battendo la Lucchese nella 4° giornata di Serie C, girone B: partita decisa dal rigore di Stronati che ha permesso ai rossoneri di tornare al successo al termine di una settimana molto impegnativa con 3 partite in 8 giorni.

Il tecnico, alla fine della gara, è intervenuto ai microfoni di RADIOSOUND per il commento sul match

E’ vero oggi abbiamo commesso alcuni errori in fase di inizio gioco e lo sappiamo.

Dobbiamo lavorare perchè questo non accada tutte le domeniche ma sono sicuro che lavorando come abbiamo sempre fatto non ci saranno problemi.

Ho a disposizione un gruppo di ragazzi che alleno da anni ormai e so che posso contare su di loro.

Luca Tabbiani