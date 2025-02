Fiorenzuola – TAU LIVE, dalle 14:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola – TAU con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Ciceri affronta, al Velodromo Pavesi, il TAU nella gara valida per la 25esima giornata di Serie D, girone D.

Al Fiorenzuola, per la salvezza, serve un miracolo

I rossoneri, dopo la sconfitta contro lo United Riccione, ora sono in cerca del miracolo. L’ennesimo KO nello scontro diretto di settimana scorsa ha relegato il Fiorenzuola all’ultimo posto ed ora, solo un’impresa può portare alla salvezza.

La zona playout è staccata di 6 lunghezze ed obbliga i ragazzi di mister Ciceri, a dover portare a casa punti sempre, anche oggi contro la terza della classe.

Il TAU di mister Venturi in un momento di flessione

Non sarà facile, chiaramente, per il Fiorenzuola perchè al Pavesi arriva la terza in classifica: il TAU di miste Venturi che è stata la squadra più sorprendente di tutto il campionato.

La partenza incredibile dei toscani gli ha permesso di conquistare la vetta della classifica, lasciata solo qualche settimana fa dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Forlì. Da allora, però, un pari e l’ultima sconfitta contro la Sammaurese, in casa, per 0-2: sintomo che il contraccolpo è stato pesante e che, mai come ora, i toscani possono essere superati.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (4-4-2): Ghisleri, Peretti, Ronchi, De Ponti, Lomolino, Sementa, Boscolo Chio, Tringali, Carrozza, Ceravolo, Cocuzza. All. Ciceri

TAU: Cabella, Sichi, Bernardini, Biagioni, Zanon, Biagioni, Rinaldini, Manetti, Bongiorni, Carcani, Motti. All. Venturi