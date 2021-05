Ancora Bruschi! Real Querceta-Fiorenzuola finisce 1-1

E’ pareggio alla fine quello tra il Real Querceta e il Fiorenzuola di mister Tabbiani. I rossoneri si trovano ad inseguire ad inizio ripresa ma è il solito Bruschi, al 20esimo gol stagionale, a rimettere le cose a posto.

Con 2 gare da recuperare il Fiorenzuola resta però padrone del suo destino per riprendersi la vetta della classifica in serie D.

L’analisi di Real Querceta-Fiorenzuola

I rossoneri devono far fronte a parecchie assenze e con una formazione rimaneggiata si ripresentano in campo praticamente dopo un mese dalla vittoria contro il Rimini.

Il Fiorenzuola però sembra non risentire del lungo stop e impone da subito il suo gioco. E’ un primo tempo decisamente dominato dalla squadra di Tabbiani che però non riesce a trovare il gol del vantaggio.

Ad inizio secondo tempo la beffa: Giani porta in vantaggio i padroni di casa con un gol che sembra tagliare le gambe al Fiorenzuola. Il Real Querceta sfiora anche il raddoppio ma i rossoneri sono bravi a mantenersi in partita, consci di poterla riprendere.

E così è grazia alla punizione di Bruschi che trova il ventesimo gol stagionale in serie D e si conferma sempre di più l’uomo decisivo per l’attacco del Fireonzuola.

La situazione in classifica

Con questo pareggio il Fiorenzuola ora è terzo in classifica alle spalle della capolista Aglianese e del Lentigione, entrambe vittoriose rispettivamente contro Sasso Marconi e Corticella.

Avendo però 2 partite da recuperare e 5 lunghezze di svantaggio, i rossoneri possono ancora agguantare la vetta della classifica.