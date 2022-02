Calciomercato Fiorenzuola – Tutti i movimenti last minute dei rossoneri

U.S. Fiorenzuola è contenta di poter annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Gabriele Piccinini, centrocampista classe 2001 proveniente dal Pisa Sporting Club.

Vecchia conoscenza dei rossoneri, avendo militato nelle fila del Lentigione Calcio (squadra in lotta con il Fiorenzuola nella scorsa stagione, quella della Promozione in Serie C dalla Serie D) con 60 presenze e 16 reti in 2 stagioni, Piccinini arriva dopo una esperienza importante in Serie B con il Pisa, dove ha collezionato 7 presenze nella prima parte di stagione.

Cresciuto nei settori giovanili di Sassuolo e Parma prima di approdare alla Reggiana, Piccinini è un giocatore duttile, può ricoprire diversi ruoli del campo.

A Gabriele il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922 da parte di tutta la società.

Secondo colpo last minute: Matteo Ghisolfi

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Matteo Ghisolfi fino al 30 giugno 2022.

Il giocatore arriva in trasfertimento a titolo definitivo dalla U.S. Cremonese.

Ghisolfi, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile cremonese, nella prima parte di stagione ha totalizzato 10 presenze in Serie C Girone B con la maglia del Grosseto.

Si tratta di un centrocampista classe 2002 dalle spiccate doti offensive, impiegabile anche come interno di centrocampo nello scacchiere di Mister Tabbiani.

Terzo colpo: Matteo Gerace

Contestualmente, U.S. Fiorenzuola comunica di aver concluso l’operazione per il trasferimento a titolo definitivo dall’Alessandria Calcio per Matteo Gerace, che firma un contratto fino al 30 giugno 2022.

Centrocampista centrale classe 2001 di 182 cm, Gerace vanta un’esperienza di 16 partite in Serie C Girone A con la maglia dei Grigi, prima di passare nella scorsa stagione tra le fila del Borgosesia in Serie D Girone A.

Zaccariello e Molinaro salutano Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che la legava alle prestazioni sportive di Antonio Zaccariello fino al 30 giugno 2022.

Zaccariello è stato uno degli elementi chiave della cavalcata in Serie D del Fiorenzuola negli ultimi anni. Arrivato a Fiorenzuola a gennaio 2019 dalla Reggiana, con la maglia rossonera ha totalizzato 73 presenze complessivamente con 3 reti all’attivo.

In stagione, Zaccariello ha totalizzato 13 presenze con la maglia di U.S. Fiorenzuola in Serie C Girone A.

Ad Antonio, uno dei protagonisti delle ultime stagioni in maglia U.S. Fiorenzuola, un ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi e un grande augurio di un futuro professionale e sportivo di alto livello.

Contestualmente, U.S. Fiorenzuola comunica la risoluzione dell’accordo che la legava alle prestazioni temporanee di Niccolò Molinaro, che ritorna alla società proprietaria del cartellino, il Modena F.C.

A Niccolò il ringraziamento per i mesi spesi in U.S. Fiorenzuola 1922 e l’augurio di un futuro roseo di soddisfazioni personali.

Palmieri all’Entella

U.S. Fiorenzuola comunica la cessione a titolo definitivo di Riccardo Palmieri, centrocampista classe 1995, alla Virtus Entella.

Palmieri, arrivato a inizio anno tra le fila rossonere, si è distinto con ottime prestazioni a centrocampo, collezionando 20 presenze con 5 reti ed 1 assist con la maglia di U.S. Fiorenzuola.

La società rossonera ringrazia Riccardo per l’impegno e la professionalità profusi, legando con tutto l’ambiente valdardese in poco tempo anche a livello umano; allo stesso modo, gli augura le migliori fortune sportive e personali per il suo futuro.