Calciomercato – Il Fiorenzuola aggiunge Bocic e Popovic! Cessione per Silvestro e Oddi

Il Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo da Catania Football Club le prestazioni sportive di Miloš Bočić fino al 30/06/2024.

La carriera

Esterno offensivo nato a Belgrado, in Serbia, il 26 gennaio 2000, Bočić ha completatato il proprio settore giovanile in quattro stagioni dall’Udinese (di cui due in Primavera). Nel 2019/2020 passa alla Primavera 1 del Pescara Calcio, squadra con cui viene promosso in prima squadra e riesce a totalizzare ben 16 presenze in Serie B nel 2019/2020 con 1 rete ed 1 assist all’attivo.

L’annata 2020/2021 vede Bočić totalizzare 8 presenze nella prima metà di Serie B con la maglia degli abruzzesi, prima di passare alla Pro Sesto in Serie C Girone A. Nell’estate 2021 Bočić rientra a Pescara (10 presenze tra Serie C Girone B e Coppa Italia Serie C), prima di passare a gennaio tra le fila della Pistoiese, squadra con cui realizza 3 reti e 2 assist in 15 presenze complessivamente.

Nella scorsa stagione Bočić torna in Serie B con la maglia del Frosinone, con cui conquista la promozione in Serie A con un apporto da 12 presenze complessive. Durante il mercato estivo 2023, Bočić firma per il Catania F.C., squadra con cui totalizza 15 presenze in Serie C NOW Girone C, realizzando 1 rete contro il Brindisi e distribuendo 1 assist contro la Virtus Francavilla.

Arriva anche Popovic

Attaccante classe 2003 nato a Westminster, in Inghilterra, Popovic si è formato calcisticamente con la maglia del Western Sydney Wanderers in Australia, debuttando tra il mondo dei grandi con il Perth Glory (in A-League, la massima serie australiana) ad appena 16 anni. Per lui spazio anche nella coppa nazionale e nell’AFC Champions League.

Popovic si è inoltre messo in mostra con 5 reti in 8 partite disputate con la Nazionale Under 20 australiana per poi approdare nel 2021 al Rudeš, in Croazia. Nel 2022/23 ha contribuito alla promozione nella massima serie croata del Rudeš, firmando due reti in otto partite.

In estate Popovic firma per il Catania F.C., squadra con cui riesce a scendere in campo per 2 presenze complessive.

Cessione per Silvestro e Oddi

Il Fiorenzuola comunica ufficialmente la conclusione del rapporto che la legava temporaneamente alle prestazioni sportive di Alessandro Silvestro. Il difensore rientra ad F.C. Internazionale, società proprietaria del suo cartellino. Arrivato in rossonero in estate, Silvestro ha collezionato con la maglia del Fiorenzuola un totale di 14 presenze sia da esterno basso difensivo nella linea a 4 che da braccetto nella linea difensiva a 3 giocatori.

Il Fiorenzuola comunica anche il trasferimento a titolo definitivo a Rimini Football Club del difensore Riccardo Oddi. L’esterno basso mancino classe 2002 in una stagione e mezzo in rossonero ha totalizzato 42 presenze complessivamente, di cui 11 nella stagione 2023/2024 in Serie C NOW Girone A.