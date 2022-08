Calciomercato – Il Fiorenzuola puntella la rosa con Alessandro Quaini

U.S. Fiorenzuola comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Quaini, classe 1998, dal Pisa Sporting Club 1909.

Nato a Cremona e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, viene acquistato da parte del Pisa nella stagione 2018/2019. Nella stessa annata viene prestato a Pro Piacenza e Renate, mettendosi in luce soprattutto nella squadra lombarda.

Durante il seguente prestito all’Albinoleffe, nella stagione 2019/2020 Quaini totalizza 24 presenze in Serie C, meritandosi la chiamata per la Serie B da parte del club toscano, titolare del cartellino, per la Serie B dell’anno seguente.

Nel 2020/2021 Quaini ha disputato 13 presenze in Serie B con la maglia del Pisa Sporting Club, confermando una crescita importante che lo porta ad essere protagonista anche nel secondo campionato italiano in ordine di importanza.

Quaini ha firmato un accordo con U.S. Fiorenzuola 1922 fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione sportiva seguente.