Nelle ultimissime ore il Piacenza calcio ha ingaggiato Nicholas Battaiola (svincolato). L’ex portiere del Fiorenzuola sarà a disposizione di mister Maccarone già da martedì, alla ripresa degli allenamenti. Essendo Battaiola un portiere over, questa scelta costringerà il Piacenza a giocare con tre under nel pacchetto arretrato e Ndoye in attacco. La decisione di prendere l’ex rossonero è stata presa nella serata di domenica dopo la sconfitta per 3-1 contro la Casatese.