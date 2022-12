Calciomercato – Il Piacenza risolve il contratto con Pietro Biancheri

Piacenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Pietro Biancheri. A Pietro va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.

In occasione del match contro la Pro Patria

Buongiorno, Piacenza Calcio ricorda che in occasione della partita Piacenza-Pro Patria in programma questa domenica al Garilli, sarà allestito un banchetto nel settore distinti dove sarà possibile acquistare i cesti di Natale firmati Eataly.