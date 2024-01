Podcast realizzato dal Dott. Gianluigi Boselli, Commercialista, e la Ragioniera Giulia Ghirardotti.

L’inizio di un nuovo anno porta sempre con sé alcune novità, e questo non è diverso per quanto riguarda il calendario fiscale del 2024. Con l’introduzione del concordato preventivo biennale, sono stati apportati cambiamenti significativi alle date di scadenza e alle modalità di pagamento delle imposte in Italia. In questo articolo, esamineremo attentamente queste modifiche e ti forniremo tutte le informazioni necessarie per navigare con successo attraverso l’anno fiscale 2024.

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?

Calendario Fiscale 2024: Scadenze e Cambiamenti da Conoscere

Il nuovo anno porta con sé importanti cambiamenti nel calendario fiscale italiano per il 2024. Questi cambiamenti sono stati determinati in seguito all’introduzione del concordato preventivo biennale, un accordo che coinvolge il fisco e i lavoratori autonomi, regolando le imposte da pagare per un periodo di due anni consecutivi. In questo articolo, esamineremo le nuove date e scadenze fiscali, insieme ai dettagli rilevanti, per aiutarti a mantenere la tua situazione fiscale sotto controllo.

Una delle modifiche principali riguarda la scadenza per il pagamento del saldo 2023 delle imposte e del primo acconto per il 2024. Questa scadenza, precedentemente fissata al 30 giugno, è stata posticipata al 15 giugno, grazie a un decreto attuativo.

Per i lavoratori autonomi, questo significa che avranno più tempo per effettuare i versamenti fiscali. Il pagamento può essere effettuato entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione o entro il 20 agosto con una maggiorazione dello 0,40%. Questa flessibilità è particolarmente rilevante per i contribuenti sottoposti alle pagelle fiscali.

Impatto sulle Dichiarazioni Fiscali

Oltre alle scadenze di pagamento, queste modifiche influenzeranno anche la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il Modello 730 del 2024, relativo all’anno 2023, manterrà la sua scadenza al 30 settembre 2024.

Tuttavia, il termine di presentazione per il Modello Redditi è stato anticipato al 15 ottobre 2024. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando il termine era fissato al 30 novembre.

In conclusione, il calendario fiscale per il 2024 ha subito alcune importanti modifiche a causa dell’introduzione del concordato preventivo biennale. Questi cambiamenti riguardano principalmente le scadenze per i versamenti fiscali e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. È essenziale che i lavoratori autonomi e i contribuenti siano consapevoli di queste modifiche per evitare possibili penalizzazioni fiscali.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi relativi al concordato preventivo e forniremo ulteriori aggiornamenti se necessario. Nel frattempo, tenete a mente le nuove scadenze e pianificate di conseguenza. La corretta gestione fiscale è essenziale per mantenere la tua situazione finanziaria in ordine e garantire il rispetto delle leggi tributarie italiane.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia