Al mercato coperto di Campagna Amica arriva la solidarietà: cesti di prelibatezze a sostegno di Progetto Vita e stelle di Natale contro la violenza sulle donne – AUDIO

Coldiretti è orgogliosa di illustrare il progetto dedicato ai pacchi di Natale con i prodotti agricoli Made in Italy del Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

Lo ha fatto questa mattina alla conferenza stampa alla presenza del Direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e della dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita.

“Siamo convinti – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza – che a Natale regalare il territorio sia un segnale di grande sensibilità all’economia locale e di attenzione al buon cibo di qualità che ci dona la nostra agricoltura, a favore di una filiera corta alleata della salute e dell’ambiente“.

Non solo, il Mercato Coperto di Campagna Amica ha pensato ad un regalo attento anche alla solidarietà: l’acquisto di ogni cesto consentirà infatti di sostenere Progetto Vita, e quindi la diffusione dei defibrillatori per la lotta contro la morte improvvisa da arresto cardiaco.

“Valorizzare le eccellenze del nostro territorio, supportare le nostre aziende agricole e allo stesso tempo sostenere due importanti associazioni di Piacenza: per questo sono estremamente orgoglioso di questo progetto“, ha detto Gallizioli.

“La prevenzione parte dalle buone abitudini e dai corretti stili di vita, l’alimentazione ha un ruolo fondamentale“, ha ricordato la dottoressa Aschieri nel condividere l’impegno di Coldiretti a favore di un’alimentazione sana, genuina, rispettosa dell’ambiente e della stagionalità.

“Sono onorata di partecipare a questa collaborazione perché Progetto Vita da sempre promuove i corretti stili di vita e la corretta alimentazione. E qui al Mercato Coperto di Campagna Amica, e quindi in questi pacchi natalizi, ho visto prodotti che fanno del bene alla salute“, ha continuato Aschieri.

Per informazioni e prenotazioni dei cesti

Carla Cavanna 338.4047846 – Matilde Garetti 335.5330455

STELLE DI NATALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Questo fine settimana sarà all’insegna della solidarietà anche al Centro Antiviolenza di Piacenza, cui verrà destinato un contributo dalla vendita delle stelle di Natale, organizzata da Coldiretti Donne Impresa.

Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per ribadire con forza la cultura della non violenza, il movimento femminile, insieme a Coldiretti Giovani Impresa ha realizzato un videomessaggio, disponibile a questo link