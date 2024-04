Domenica di eventi per Campagna Amica tra Mercato Coperto e Fiera di Carpaneto, raccolta firme contro i fake

Al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza prosegue la festa a tema dedicata alle agriscampagnate. Appuntamento anche domattina, dalle 10 alle 13, con tantissime iniziative organizzate dalle aziende agricole.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza osserva questi orari:

Venerdì dalle 16 alle 21 con area ristoro fino alle 22;

Sabato e domenica dalle 8.30 alle 14.

DOMENICA LA FIERA A CARPANETO

L’appuntamento con Campagna Amica domani raddoppierà con la Fiera di Primavera a Carpaneto: il mercato contadino si svolgerà in piazza XX Settembre.

LA RACCOLTA FIRME

Sia al Mercato Coperto sia domani mattina a Carpaneto sarà possibile aderire alla grande mobilitazione di Coldiretti per la trasparenza e la distintività degli alimenti in tutta la Ue. A ribadirne l’importanza è il segretario di zona Franco Fittavolini: “Coldiretti anche quest’anno è protagonista della Fiera di Carpaneto, territorio ad alta vocazione agricola, e lo fa con le aziende di Campagna Amica che permettono di toccare con mano il legame virtuoso dal campo alla tavola e la centralità della nostra agricoltura che ci offre eccellenze. In questo contesto – annuncia Fittavolini – domenica mattina invitiamo tutti i cittadini a firmare per l’etichetta d’origine obbligatoria su tutti gli alimenti, perché è una battaglia per la nostra agricoltura, per il Made in Italy, per dire basta al cibo fake e quindi per la salute di tutti noi”.