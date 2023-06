Campagna estiva Avis estate 2023 donare prima di partire in vacanza – AUDIO

Campagna estiva Avis 2023, con l’arrivo del caldo le donazioni tendono tendenzialmente a diminuire.

I fattori sono diversi, donatori che partono per le ferie, ma anche quei disturbi portati dal caldo come la pressione sanguigna instabile, le sospensioni dovute per i viaggi all’estero, disturbi causati dalle zanzare o magari qualche concessione in più a tavola per cibo e alcol.

Avis Piacenza quest’anno per sensibilizzare vechi e nuovi donatori ha chiesto aiuto a Sandy.

Campagna estiva Avis 2023 chi è Sandy?

“Sandy è la mascotte che si è alleata ad Avis per la campagna estiva 2023 – spiega il Presidente Provinciale Avis Piacenza Gilberto Piroli – è accompagnata dal suo simpaticissimo gatto, è la nostro fianco per tutta l’estate cercando di scacciare il cattivo tempo portandoci l’allegria e ricordandoci l’importanza della donazione prima di partire per le vacanza”.

“In estate è particolarmente necessario il supporto ai pazienti e agli ammalati”.

Campagna estiva Avis 2023donare prima di partire per le ferie

“Donare è importantissimo in ogni momento dell’anno – ricorda il Presidente Piroli – ma ancora di più con l’avvicinarsi dell’estate, perché il bisogno di sangue non va mai in vacanza, così come gli ammalati”.

“E’ importantissimo programmare la donazione prima di partire per le ferie, specialmente si avete ricevuto il messaggi di convocazione da Avis. L’appuntamento si può programmare attraverso la App del donatore Avisnet, il portale o attaraverso i canali disponibili sul sito”.

Campagna estiva Avis 2023 anche per i nuovi donatori

“La prima volta è sempre un momento speciale – assicura Piroli – quello in cui ci si incontra per la prima volta scoprendo il mondo di Avis e il piacere della donazione. Quela momento migliore perr approcciare in questo bellissimo mondo se non prima di partire per le vacanze”.

Requisiti per i nuovi donatori

“E’ necessario godere di ottima salute – indica Gilberto Piroli – l’accesso alla donazione è per un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, in caso affermativo, potete procedere per pianificare, attraverso il sito di Avis Piacenza con i link che troverete, il vostro appuntamento per la pre idoneità”.

Il ringraziamento del presidente

“Un ringraziamento sentito – ancora Piroli – va a tutti i donatori che durante il corso dell’anno si prodigano con le loro donazioni”.

Le informazioni

Tutte le informazioni utili sul sito ufficiale di Avis Provinciale Piacenza.