La denuncia di sette volontarie: “Duecento cani in condizioni pietose nel canile-lager di Ponte dell’Olio, salviamoli”. Parte una raccolta firme

Sette ragazze si sono unite con un unico obiettivo: “Salvare e ridare dignità ai cani rinchiusi nel canile di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza”. Struttura che le ragazze definiscono “canile-lager”.

Le volontarie del progetto “Rifugio Invisibili” hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per curare e trasferire i circa duecento cani presenti nella struttura, “molti dei quali costretti a vivere in condizioni pietose, abbandonati a loro stessi e privi di cure adeguate”.

“Grazie al vostro supporto e alle vostre donazioni – scrivono sulla piattaforma – siamo riuscite a trasferire diversi di loro: sono stati curati in cliniche veterinarie e accolti in strutture idonee, dove personale competente si sta occupando del loro recupero fisico e mentale”.

“Questa raccolta fondi – spiegano – è fondamentale per continuare a garantire loro cure veterinarie e sostenere le spese mensili: molti di questi animali sono malati o anziani, e necessitano di attenzioni costanti”.

L’iniziativa ha superato metà dell’obiettivo prefissato di duemila euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/i-cani-che-abbiamo-salvato

