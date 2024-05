Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza a Genova con otto medaglie

Prosegue con ottimi risultati la stagione sportiva della squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre. Una stagione recentemente impreziosita da otto medaglie – due d’oro, tre d’argento e altrettante di bronzo – conquistate nei giorni scorsi alla regata regionale svoltasi a Genova Prà, sulla classica distanza di gara dei duemila metri olimpici.

Le medaglie della Vittorino da Feltre

Prima medaglia d’oro conquistata nella prova del due senza Under 17 dall’equipaggio biancorosso formato da Marco Tinelli e Matteo Sardi, autentici dominatori della gara dall’inizio fino alla linea del traguardo. Un successo replicato successivamente nella categoria Under 19, sempre nel due senza, dai biancorossi Leonardo Ghioni e Dario Guerra, trionfatori al termine di un’ottima gara.

I quattro canottieri biancorossi – Tinelli, Sardi, Ghioni e Guerra – hanno poi gareggiato insieme nella prova del quattro di coppia Under 19, conquistando una meritata medaglia d’argento alle spalle del forte equipaggio del Rowing Club Genovese. Medaglia d’argento conquistata anche da Viola Ferrari nel singolo Under 17, un risultato di grande risalto conquistato con notevole determinazione della giovane atleta biancorossa, scesa in acqua in non perfette condizioni fisiche. Viola Ferrari ha successivamente gareggiato anche nel doppio Under 19, con la compagna di squadra Sonia Ghinelli, e anche in questa prova l’equipaggio della Vittorino si è messo in luce conquistando la medaglia di bronzo. Sonia Ghinelli ha poi gareggiato in equipaggio misto con la sorella Gemma (atleta piacentina da quest’anno in forza al Rowing Club Genovese), nel doppio Senior conquistando il quarto posto a pochi secondi dal podio. Gemma Ghinelli ha invece gareggiato nel singolo senior femminile, aggiudicandosi meritatamente la medaglia d’oro.

Un grande bottino

Secondo posto e medaglia d’argento anche per il quattro senza Under 17 composto dai biancorossi Lorenzo Mona, Federico Cella, Tommaso Guizzardi e Joshua Delle Serre. Lo stesso equipaggio i quattro ha successivamente partecipato anche alla gara de quattro di coppia classificandosi al quarto posto. Quinto posto finale, invece, per il doppio Under 17 composto da Pietro Campominosi e Mattia Pandelli. Stesso risultato, ma nella categoria Under 19, per Luca Groppi ed Emanuele Bergonzi.

Categorie giovanili

Nelle categorie giovanili, infine, medaglia d’argento per Alberto Molari ed Ettore Tamborlani nel doppio Allievi B (12 anni). Nella categoria Allievi C (13 anni), terzo posto per Lorenzo Magnani Balestra nel singolo 7.20; nella stessa gara, ma al femminile, quinto posto per Elissa Bosu.