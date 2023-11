Canzoni in vernacolo piacentino “Con ‘l cor ad Piaśeinsa” il 18 novembre

Sabato 18 novembre 2023 alle ore ore 21 al Teatro President si terrà lo spettacolo teatrale e di canzoni in vernacolo piacentino “Con ‘l cor ad Piaśeinsa” con la partecipazione della Società Filodrammatica Piacentina, della Compagnia Egidio Carella, della Filodrammatica Gari Battini, della Famiglia Piasinteina, Maurizio Pitacco e Mario Schiavi. Presenta la serata Giorgio Lambri.

La Famiglia Piasinteina ha concesso l’uso del Teatro President gratuitamente.



Dopo lo spettacolo che si è svolto a Parigi nel giugno scorso nell’ambito del progetto “Parlez vous Piasintein?” rivolto a portare il nostro vernacolo ai numerosi piacentini presenti a Parigi in cui il Comune di Piacenza avendo partecipato al bando della Consulta degli Emiliano-Romagnoli aveva ottenuto il finanziamento della Regione Emilia-Romagna per la trasferta, le compagnie dialettali della città si sono di nuovo riunite ma stavolta per un fine benefico.



Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto infatti a favore della Biblioteca del Seminario di Forlì, colpita dall’alluvione della Romagna. Negli archivi della biblioteca sono custoditi 1.300 importanti edizioni del Cinque e Seicento e 27 incunaboli (libri stampati con la tecnica a caratteri mobili prima dell’anno 1501), opere uniche finite durante l’alluvione in alcuni punti sotto 2,3 metri d’acqua. Numerosi volontari sono intervenuti per il recupero che lentamente prosegue in questi mesi dove i preziosi libri sono stati opportunamente congelati per evitare che marciscano.

Posto unico non numerato € 10. Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni tel. 351 8728156 da lunedì a sabato dalle 15 alle 19.