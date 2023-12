Capodanno in piazza Cavalli con la storica band Planet Funk

La leggendaria band Planet Funk animerà la festa di Capodanno in piazza Cavalli. La presentazione si è tenuta stamani in Municipio con la partecipazione, in collegamento diretto, di Alex Neri, fondatore e storico componente della band la cui musica accompagnerà Piacenza verso il 2024.

Nei prossimi giorni saranno rese note e disponibili anche sul sito www.comune.piacenza.it tutte le informazioni per vivere al meglio l’evento, incluse le modifiche alla viabilità, i provvedimenti a tutela della sicurezza e le indicazioni riguardanti le modalità di accesso e i servizi a disposizione degli spettatori con disabilità.

A illustrare il programma dell’evento, gratuito, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari sono intervenute le diverse realtà che ne hanno sostenuto la realizzazione, dai partner organizzativi – Fondazione Teatri di Piacenza, rappresentata da Giada Antonucci e Fulvio De Rosa per Mr Wolf (in collegamento) – agli sponsor.

Erano presenti il vice presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, Alberto Squeri per Steriltom, Alberto Dosi per Assiteca, Anita Sidoli per Crédit Agricole, Lisa Grilli di Erreci Luce & Gas e Pierpaolo Rossi di Coro Marketing. La serata ha inoltre il sostegno di Iren.