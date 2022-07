Caserma Levante, al via il processo d’appello per i cinque carabinieri arrestati

Al via il processo di appello che vede imputati i carabinieri della Stazione Levante. In particolare Giuseppe Montella, Giacomo Falanga, Salvatore Cappellano, Daniele Spagnolo e Marco Orlando. Processo durante il quale si discuteranno le pene inflitte in primo grado ai militari arrestati nel corso dell’inchiesta Odysseus.

In primo grado erano stati comminati dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l’appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante di Piacenza che, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emersero episodi di spaccio di droga e torture sui fermati. Condannati anche gli altri componenti del gruppo. Le pene sono di 8 e 6 anni rispettivamente agli appuntati Salvatore Cappellano e Giacomo Falanga; tre anni e quattro mesi al carabiniere Daniele Spagnolo; quattro all’ex comandante di stazione Marco Orlando.

La prima udienza si è tradotta nella lettura delle motivazioni che hanno portato alle condanne. Il processo riprenderà il prossimo 15 luglio.