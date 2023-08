Carabinieri di Fiorenzuola, servizio nei luoghi frequentati dai giovani: controllati 45 veicoli e 32 persone

I Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (PC) , con l’effettuazione di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di reati in genere, hanno implementato ulteriormente l’attività di controllo e perlustrazione del territorio sia per contrastare la micro criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Il servizio, effettuato la serata del 3 agosto, dalle ore 20 sino a mezzanotte inoltrata, condotto dai militari del Radiomobile e delle Stazioni di Cortemaggiore e Lugagnano Val d’Arda, era indirizzato al controllo dei luoghi frequentati soprattutto dai più giovani, per garantire maggiore sicurezza sulla strada e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La mirata attività preventiva ha assicurato nel contempo un dinamico e capillare presidio sul territorio dei comuni di Cortemaggiore, Villanova sull’Arda e Caorso.

I militari impiegati hanno eseguito una serie di ispezioni nei centri urbani, finalizzati a prevenire reati predatori o contro il patrimonio, oltre a mirati posti di controllo alla viabilità extraurbana per contrastare condotte di guida pericolose.

Durante i posti di blocco sono stati controllati quasi 45 veicoli e 32 persone. Sono state comminate alcune sanzioni per violazione delle norme al codice della strada. Un automobilista di 23 anni, lungo la provinciale 462, è stato fermato e controllato a bordo della propria autovettura. Aveva addosso alcuni grammi di hashish ed è stato quindi segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli poi sono stati allargati anche al centro storico di Cortemaggiore, dove è stato controllato un esercizio pubblico ed alcuni avventori che erano all’interno. Nessuna violazione è stata accertata. Non sono mancati nemmeno le ispezioni a due persone che erano soggetti a restrizioni presso le proprie abitazioni.

Durante il dispositivo, intorno alle 20 e 30, la pattuglia della Stazione di Cortemaggiore è stata inviata sulla Strada San Pietro in Corte Secca a Monticelli d’Ongina dove un agricoltore, di ritorno da lavoro in un campo vicino, non riusciva a percorrere la via a bordo del suo trattore agricolo poiché lungo quella strada erano state parcheggiate due autovetture che ostruivano il regolare passaggio. I militari sono riusciti a rintracciare i proprietari delle auto che venivano spostate per consentire il transito all’agricoltore.