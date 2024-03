Giovane si lancia dal tetto per farla finita, carabiniere eroe si getta per attenuare l’impatto e lo salva

Tenta di farla finita, un carabiniere gli salva la vita. I fatti sono accaduti nei pressi di Bobbio. Un ragazzo di 20 anni si è arrampicato sul tetto della propria abitazione con l’intenzione di farla finita. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri che hanno cercato di convincere il giovane a ripensare alle sue intenzioni.

Ma il 20enne non ha voluto ascoltare alcun consiglio e si è gettato nel vuoto. A quel punto un militare, che non fatichiamo a definire eroe, ha cercato di prendere al volo il giovane, senza pensare ai rischi che avrebbe corso venendo colpito dal corpo del ragazzo in caduta libera.

Il carabiniere è riuscito così ad attenuare l’impatto col terreno salvando la vita del 20enne. Quest’ultimo ha riportato comunque alcune lesioni e i sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Non sarebbe in pericolo di vita.