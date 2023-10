Caravaggio – Piacenza LIVE dalle 15:00

Potrebbe essere già un punto di non ritorno per il Piacenza di Maccarone: i due stop consecutivi con Folgore Caratese e Casatese impongono di tornare subito a vincere per non perdere troppo terreno dalle primissime della serie D. I biancorossi affrontano una squadra in salute che solo la settimana scorsa ha rifilato ben 8 gol al malcapitato Legnano. Attenzione a Carmine Marrazzo, ex goleador biancorosso nei primi anni post fallimento ed ora in forza ai lombardi. Il Piacenza ritrova Silva che era uscito per infortunio nell’ultimo match. In porta ci sarà regolarmente Moro dopo l’incredibile rifiuto di Battaiola

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Corradi, Bachini, Gerbaudo, Ndoye, Recino, D’Agostino. All Maccarone