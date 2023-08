Carta “Dedicata a Te”, anomalie nelle procedure del Comune? Lo chiede Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia su segnalazione di cittadini

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, su segnalazione di molti cittadini, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta all’amministrazione per avere informazioni in ordine all’espletamento delle procedure a carico del Comune per quanto concerne l’invio ai beneficiari della Carta “Dedicata a Te”, sottolineando la necessità di garantire l’accesso al pubblico agli sportelli Informa Famiglia e Informa Sociale per permettere alle persone di richiedere tutte le informazioni in merito.

Carta “Dedicata a Te”, anomalie nelle procedure? Lo chiede Gloria Zanardi

L’esponente di Fratelli d’Italia rileva: “Con la legge di Bilancio 2022 è stato previsto dal governo Meloni un importante stanziamento – di 500 milioni di euro – per consentire l’acquisto di beni di prima necessità a 1.300.000 nuclei familiari, distribuiti sull’intero territorio nazionale per l’importo di € 382,50. Per moltissime famiglie, soprattutto quelle numerose, la Card costituisce un contributo fondamentale per il mantenimento del nucleo famigliare, che non può essere procrastinato”.

Zanardi, ripercorrendo nell’atto quanto previsto dalla normativa, sottolinea: “Le tessere erogate dal Ministero dell’Agricoltura per i residenti nel Comune di Piacenza dovrebbero essere 1127 secondo l’allegato 2 del decreto interministeriale 18.4.23. Mi hanno segnalato che ad oggi alcune persone che ritengono di essere beneficiarie, visto i criteri per l’attribuzione previsti dalle norme, non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione, mentre altri l’hanno ricevuta in ritardo – prosegue – mi hanno anche segnalato che, nonostante le indicazioni sul sito del Comune, gli sportelli dedicati, in alcune giornate, non sono risultati accessibili al pubblico, dunque, i cittadini hanno riscontrato difficoltà nel reperire notizie in merito alla Card; in particolare mi hanno riferito che lo sportello “Informa famiglie” nella settimana cruciale (quella del 18.07.2023) risultava chiuso creando un disservizio informativo ai cittadini”.

Il consigliere del partito di Meloni, dunque, chiede al Sindaco e alla giunta: “quante sono le comunicazioni inviate alle famiglie destinatarie della Carta ed in che tempi è stata espletata la procedura di invio alle stesse; se sono state riscontrate anomalie nell’espletamento delle procedure a carico del Comune; se gli sportelli a cui possono essere richieste informazioni, sopra indicati, hanno garantito l’accesso al pubblico negli orari indicati dal sito nel mese di luglio; in ogni caso, se si intende ampliare la possibilità di accesso al pubblico di tali sportelli anche nel mese di agosto al fine di consentire ai cittadini la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili in merito alla Card (che deve essere necessariamente attivata entro il 15 di settembre 2023); se sono residuate delle carte dopo l’applicazione dei criteri indicati come prioritari e con quale parametro hanno selezionato gli eventuali beneficiari delle stesse tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno”.

Zanardi precisa che l’interrogazione è urgente perché “la Card è un sostegno fondamentale alle famiglie e deve essere attivata, una volta ricevuta, entro il 15 settembre 2023”.