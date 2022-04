Dal 28 aprile parte “cARTElloni”, l’arte si fa (per) strada con associazione 1830 e Avis

Sarà dedicato ad Avis Provinciale Piacenza l’evento “cARTElloni”, in collaborazione con l’Associazione Culturale 1830 di Piacenza,. Evento che prenderà il via il 28 aprile e si concluderà l’8 maggio. Per tutto il periodo Piacenza vivrà a cielo aperto in zone di forte passaggio cittadino un tour alla scoperta di opere (artistiche e fotografiche) dal titolo “Il dono” su due percorsi, PERCORSO ROSSO e PERCORSO BLU, lungo la città.

Le opere esposte arriveranno da ogni parte di Italia e non solo. Grazie alla collaborazione con i giovani di “Piacenza Musei” e i ragazzi del gruppo “Politiche giovanili” di Avis Provinciale sarà possibile anche organizzare tour dedicati per accompagnare cittadini e turisti.

I tour saranno prenotabili e si svolgeranno nei weekend (30/04-01/05 07/05-08/05). Per informazioni: piacenza.avisemiliaromagna.it

Domenica 8 maggio a Spazio 4, in occasione del consueto mercatino del vintage, saranno esposte tutte le opere dei partecipanti e si procederà alla premiazione.