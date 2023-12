Case di riposo, la Regione aumenta le rette dal 1 gennaio. Baldini (Cisl): Inaccettabile pagare 1500 euro in più all’anno – AUDIO

Il nuovo anno inizia anche per i piacentini con l’aumento della tariffa delle Case di riposo, circa 4,10 euro in più al giorno. La decisione della Regione Emilia Romagna è contestata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e le rispettive sigle dei pensionati. L’incremento per gli ospiti delle CRA dal 1 gennaio 2024 sarà di 123 euro al mese, quindi poco meno di 1500 euro all’anno.

Una decisione, quella della Regione – spiega Aldo Baldini della Cisl di Piacenza – per noi inaccettabile e anche scorretta, perché non condivisa nonostante le dichiarazioni di collaborazione più volte annunciate. Troviamo l’aumento troppo elevato. Non tiene conto delle condizioni economiche di famiglie e pensionati che in questi anni sono peggiorate. Riteniamo che l’aumento doveva essere più contenuto e graduale in base alle varie condizioni economiche. Riceviamo ogni giorno famiglie disperate per questa situazione.

Cosa chiedete alla Regione?

Noi facciamo una proposta, quella di considerare l’ISEE per l’aumento delle rette. Poi va aumentata la quota della spesa pubblica per anziani e non autosufficienti. In queste ore stiamo pensando a delle proteste contro questo provvedimento.

Mobilitazione

Il percorso si realizzerà con un presidio presso la sede della Regione Emilia Romagna in occasione della riunione del Consiglio regionale prevista entro la fine di gennaio. Con richiesta di incontro con i capigruppo consiliari / o con la commissione competente.

La preparazione del percorso di mobilitazione deve impegnare le strutture territoriali di SPI -CGIL, FNP- CISL e UILP UIL, d’intesa con le rispettive Confederazioni Territoriali , in campagna di assemblee e

incontri con i Comuni per sollecitare la immediata rivalutazione delle soglie ISEE, ( tema per contrattazione con comuni ).

I segretari generali SPI FNP UILP si riuniranno nella prima data utile dall’8 gennaio per fare il punto della situazione e valutare l’ ipotesi di lavoro per gli indirizzi su contrattazione territoriale.