Case popolari, sopralluogo per un presunto illecito. Bergonzi: “Segnalate ad Acer, per fare un controllo a sorpresa” – AUDIO

I tecnici di Acer hanno effettuato un sopralluogo nelle case popolari di via XXI Aprile dopo alcune segnalazioni giunte anche alla Consigliera Comunale Sara Soresi. I cittadini lamentavano la presenza di un’officina abusiva.

“Non è stata rinvenuta l’attività segnalata – spiega il Presidente di Acer Marco Bergonzi – ma l’occasione è utile per ribadire che qualsiasi tipo di segnalazione è importante farla immediatamente a noi. Nel senso che abbiamo appreso dalla stampa che ci sarebbe stata questa attività e siamo andati subito, ma una volta che la cosa viene resa pubblica probabilmente si ferma subito. Se invece fosse stato segnalato prima ad Acer avremmo potuto fare un sopralluogo a sorpresa, magari riscontrando anche l’attività indicata, quindi sarebbero state coinvolte le forze dell’ordine. E’ importante segnalare il tutto ad Acer!”.

State proseguendo la serie di iniziative per rendere migliore l’area

Si, come ad esempio sulle auto abbandonate, cercando di intervenire nella massima determinazione. Abbiamo rimosso già più della metà dei veicoli. In qualche caso sono stati gli stessi proprietari a intervenire. Perché se dai un segnale poi qualcuno si muove a ripulire ciò che ha sporcato o abbandonato. Però se ci si gira dall’altra parte quel problema aumenta. Continueremo a operare con la massima determinazione contro il degrado e in favore delle persone che si comportano bene. Fortunatamente queste sono la maggioranza.

Case popolari, sopralluogo di Acer : AUDIO intervista a Marco Bergonzi