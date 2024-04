Castellanzese – Piacenza, ora non si può più sbagliare

Non c’è più margine d’errore. Il Piacenza di Rossini dopo il pari senza reti con la Clivense (clicca qui per il resoconto della gara) non potrà che vincere e sperare in un passo falso del Caldiero Terme per tornare in vetta e guadagnare la promozione. Mancano solo tre giornate alla fine del campionato e serve subito un’inversione di rotta a livello di prestazione per tornare a sognare.

Uno sterile possesso palla per 70’, così il Piacenza ha mancato l’appuntamento con i 3 punti

Lo ha lamentato lo stesso allenatore. La squadra che aveva brillato nella prima parte del match a Brusaporto si è smarrita. Al “Garilli” è mancata quella formazione propositiva, capace di costruirsi tante palle gol che avevamo visto per buona parte di questo campionato. Le ragioni sono molteplici. In primis le assenze. Non avere a disposizione un attaccante di razza come Marquez che potrebbe far rifiatare Recino è davvero un peccato (dovrà scontare ancora un turno di squalifica). Si è fatta sentire anche l’assenza di un uomo di esperienza come Corradi, che difficilmente rivedremo in questo campionato. Iob ha dovuto lasciare il campo e non sarà sicuramente della partita nemmeno domenica prossima, mentre Andreoli è purtroppo fuori dai giochi da tempo.

D’altro canto, anche chi ha giocato non è riuscito ad esprimersi al 100%: la squadra ha avuto spesso il pallone tra i piedi, ma non è riuscita a cambiare ritmo e dare incisività al proprio gioco.

Il Piacenza ha rincorso la vetta per 5 mesi e mezzo, il timore è che abbia gettato in questa folle corsa buona parte delle energie a disposizione. Allo staff tecnico il difficile compito di rimettere a lucido la macchina biancorossa per il rettilineo finale (clicca qui per i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

La probabile formazione

Piacenza 4-4-2: Moro, Napoletano, Silva, Baudouin, Artioli, Kernezo, Bachini, Gerbaudo, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini

Castellanzese, una squadra in lotta per la salvezza

Una gara insidiosa, contro una squadra che giocherà questa gara come una finale: i neroverdi arrivano infatti da due sconfitte consecutive che hanno reso problematica la loro posizione in classifica. Si trovano in piena zona play out, a -5 dalla salvezza diretta con soli 9 punti a disposizione. In panchina c’è già stato un avvicendamento: il 23 gennaio è stato esonerato l’ex tecnico del Piacenza Manuel Scalise, al suo posto è arrivato Fiorenzo Roncari. Davanti potrà contare su Mario Chessa, ex giocatore dell’Arconatese, già 5 volte a segno con la vecchia casacca. La scorsa settimana la Castellanzese stava compiendo una vera e propria impresa: aveva messo sotto l’attuale capolista Caldiero Terme in trasferta, complice anche la superiorità numerica. Dopo l’espulsione di Pilotti gli avversari hanno ribaltato la partita, finita 2-1, mentre i lombardi hanno chiuso in 9 uomini.

Il turno di campionato

Domenica 21 aprile, ore 15:00

Caravaggio – Arconatese

Castellanzese – Piacenza DIRETTTA SU RADIO SOUND

Cisetarno – Crema

Clivense – Brusaporto

Caratese – Pro Palazzolo

Real Calepina – Caldiero Terme

Tritium – Desenzano

Casatese – Club Milano

Varesina – Ponte San Pietro

Villa Valle – Legnago

La classifica

Caldiero Terme 68; Piacenza 67, Pro Palazzolo 66; Desenzano 65; Varesina e Arconatese 61; Brusaporto 53; Villa Valle e Folgore Caratese 49; Casatese 48; Clivense 47; Ciserano 45; Club Milano e Caravaggio 43;Real Calepina 41; Castellanzese 38; Legnano 35; Tritium 28; Crema 27; Ponte San Pietro 24

Le ultima tre di campionato

Domenica 21 aprile 2024 ore 15: Castellanzese – Piacenza (16^ in classifica, quintultima)

Domenica 28 aprile 2024 ore 15: Piacenza – Real Calepina (15^ in classifica, sestultima)

Domenica 5 maggio 2024 ore 15: Varesina – Piacenza (5^ in classifica)