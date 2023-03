Celiachia, la storia di Simonetta Mastromauro: “Con il libro voglio aiutare a combattere questa malattia subdola” – AUDIO

Il libro “Celiachia dalla A alla Z” di Simonetta Mastromauro è stato presentato a Radio Sound e nello scorso fine settimana a Fiorenzuola. Il testo parla in maniera approfondita della malattia cronica difficile da diagnosticare. Basta fare un esempio: su 600.000 celiaci stimati, soltanto poco più di 233.000 sono stati diagnosticati. Questo perché i sintomi sono molteplici. A volte sono evidenti e in altri casi possono essere inesistenti. Però nonostante l’assenza di sintomi possono esserci gravi complicanze se non si segue una rigorosa dieta senza glutine.

La celiachia ha delle ripercussioni anche sulla vita sociale delle persone

Un celiaco, infatti, non può mangiare in qualsiasi locale voglia, adattandosi magari alle scelte di amici o parenti. Anche se oggi la tematica è sicuramente più conosciuta rispetto a qualche anno fa, ancora non tutti i locali di ristorazione sono informati in maniera corretta.

Simonetta Mastromauro, mamma di una ragazza celiaca oggi 21enne, è diventata volontaria nel settore della celiachia. Occupandosi di diffondere la conoscenza di questa malattia nelle scuole e nella ristorazione. In particolare confrontandosi con le problematiche di docenti, genitori e operatori del settore dell’alimentazione, con il fine ultimo di proporre soluzioni concrete.

Celiachia, Simonetta Mastromauro

“Il mio primo obiettivo – spiega l’autrice – è quello di aiutare le persone come me e mia figlia, che dalla diagnosi in poi vivono la celiachia tutti i giorni per tutta la vita. Inoltre migliorare la loro qualità di vita (a casa, scuola, con gli amici, al ristorante) perché possano essere più informati, consapevoli e sicuri di vivere ‘il privilegio della normalità. Il mio secondo obiettivo è rivolto alle famiglie. Infatti sono le prime responsabili dell’alimentazione degli altri e scelgono di prendersi cura della salute e del benessere delle persone celiache e non. Così come avviene per la medicina, anche per noi è importante evolversi. Il mio terzo obiettivo è quello di far capire ai ristoratori l’importanza di offrire un servizio dedicato a una malattia, che è possibile farlo e che il celiaco non è un peso ma un valore aggiunto”.

Celiachia, Simonetta Mastromauro: AUDIO INTERVISTA