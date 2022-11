Cena benefica per La Casa di Iris il 15 novembre. Sergio Fuochi: “Quando si parla di beneficenza il piacentino risponde sempre presente” – AUDIO

Cena benefica per La Casa di Iris martedì 15 novembre 2022. L’Associazione Insieme per l’Hospice ETS organizza presso l’Agriturismo “La Rondanina” in Località Castelnuovo Fogliani di Alseno, una cena benefica il cui ricavato verrà devoluto a sostegno dell’Hospice.

Sergio Fuochi presidente della fondazione Casa di Iris – AUDIO intervisa

Il piacentino è una persona sensibile e quando si parla di beneficenza risponde sempre presente. L’appuntamento è nato per caso parlando con il titolare dell’agriturismo La Rondanina che ha lanciato l’idea della cena benefica e noi abbiamo accolto favorevolmente la proposta. Anche questa è una forte testimonianza della forte vicinanza dei cittadini alla Casa di Iris. Le prenotazioni possono essere fatte direttamente all’agriturismo oppure ai numeri indicati nella locandina (vedi sotto).

Cena benefica per La Casa di Iris il 15 novembre. Il menù e le informazioni dove prenotare

La Casa di Iris

E una struttura residenziale accreditata dal Servizio Sanitario Regionale e convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, che ha le caratteristiche di una casa. Una struttura moderna e nuova, dotata di tutti gli accorgimenti per poter accogliere, prendersi cura ed assistere con la massima attenzione Persone, non più gestibili a domicilio, con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione, per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile.