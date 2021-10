Censimento della popolazione e delle abitazioni, iniziate le attività: circa tremila le famiglie coinvolte a Piacenza

L’Amministrazione comunale informa che sono iniziate le attività per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), riguardanti non tutta la cittadinanza ma solo un campione di cittadini. Dal 2018 infatti il Censimento non è più decennale, ma annuale e solo per una parte delle famiglie residenti, a rotazione.

Per il 2021, le famiglie piacentine coinvolte – selezionate direttamente da Istat – e chiamate a rispondere a un apposito questionario saranno circa tremila. Come nelle due ultime edizioni, le tipologie di rilevazione saranno due: areale e da lista. Nel primo caso, a svolgere l’attività saranno i rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune di Piacenza, ben riconoscibili per il loro tesserino (con nome e foto) fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto del loro lavoro: il periodo di rilevazione, avviato il 1° ottobre, si concluderà il 18 novembre 2021. Per quanto riguarda la rilevazione da lista, le famiglie selezionate – alle quali Istat ha trasmesso una lettera informativa in merito – potranno compilare il questionario on line da casa o con l’assistenza di un operatore comunale.

Il Censimento permanente della popolazione rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e tutte le informazioni raccolte sono garantite dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza. In caso di violazione di tale obbligo sono previste sanzioni. Per informazioni i cittadini si possono rivolgere alnumero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 o all'Ufficio comunale di censimento, con sede in Largo Anguissola 1 al primo piano del Centro Polisportivo, scala di fronte alla biglietteria (tel. 0523 492969, email: u.statistica@comune.piacenza.it). Il ricevimento dei cittadini è solo su appuntamento, l'ufficio può essere contattato nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, www.censimentigiornodopogiorno.it, www.facebook.com/IstatCensimentiGiornoDopoGiorno, #CensimentoPermanentePopolazione, #CensimentiPermanenti e sul sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it, nella pagina dedicata al Censimento permanente.