Il mondo della cultura piange Cesare Zilocchi: dal giornalismo alla politica e la passione per la storia

Il mondo della cultura e della politica piange la scomparsa di Cesare Zilocchi, deceduto all’età di 79 anni. Simbolo della cultura piacentina, Zilocchi ha curato e innalzato in anni di attività appassionata l’Istituto Storico del Risorgimento. Una passione che lo ha visto lavorare spalla a spalla con Corrado Sforza Fogliani. La vicinanza all’avvocato ha spinto Zilocchi a un ritorno in politica dopo oltre vent’anni. Zilocchi, infatti, fu consigliere comunale per il PCI dal 1970 al 1975, con sindaco Erio Ghillani.

L’amicizia con Sforza Fogliani lo farà tornare in campo tra le fila dei Liberali Piacentini, con cui sarà consigliere comunale dal 1998 al 2002 con sindaco Gianguido Guidotti. Al di là delle sue cariche istituzionali, la politica rimase sempre una delle passioni di Zilocchi, passione che lo spinse a militare anche tra le fila del Partito Socialista.

Altra passione il giornalismo: nel corso della sua vita, Zilocchi ha collaborato con numerose testate del territorio.

Lascia la moglie Maria Luisa e la figlia Giulietta.