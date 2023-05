Chiama i soccorsi mentre vaga tra i campi in piena notte: “Caricato in auto, pestato e gettato per strada”. I fatti sono accaduti questa notte. Intorno all’una le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono intervenuti in soccorso di un uomo di 49 anni di origini marocchine, lungo la Provinciale 587, poco distante dall’incrocio con la strada Caorsana.

E’ stato l’uomo stesso a chiamare i soccorsi raccontando di essere ferito ma di non avere la minima idea di dove si trovasse. Lontano da casa, in mezzo alle campagne, in piena notte, lo straniero non riusciva a fornire indicazioni. E così il centralino del 118 di Parma ha attivato la geolocalizzazione riuscendo a inviare ambulanze e forze dell’ordine verso il segnale emesso dal cellulare dell’uomo. Lo hanno trovato e soccorso.

Ai carabinieri il 49enne ha raccontato di essere stato caricato in auto da alcuni soggetti i quali lo avrebbero brutalmente picchiato. Al termine del pestaggio, lo avrebbero abbandonato sull’asfalto proprio lungo la Provinciale 587. A quel punto il ferito si sarebbe incamminato per poi chiamare i soccorsi. Secondo il racconto della vittima, i suoi aggressori lo avrebbero intercettato e caricato in auto in provincia di Cremona. Poi a bordo dell’auto lo avrebbero pestato: raggiunte le campagne piacentine, lo avrebbero scaricato. Non è da escludere che all’origine dei fatti vi sia un regolamento di conti.

