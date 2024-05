Chiusura per il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia? A rischio il supporto a Piacenza

“È inconcepibile che il Ministero dell’interno consideri la possibilità di chiudere il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, un presidio di polizia fondamentale per il nostro territorio.

Così la deputata modenese del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, prima firmataria di una interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno Matteo Piantedosi, il consigliere comunale di Reggio Emilia Gianni Bertucci e il candidato capolista M5S a Reggio Emilia Roberto Neulichedl.

La nota di Stefania Ascari

Il reparto, che opera con competenza territoriale estesa sulle province di Reggio, Modena, Parma, Piacenza e Mantova, ha dimostrato di svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica operando oltretutto a costo zero e svolgendo funzioni che le locali questure non sarebbero in grado di garantire con regolarità.

Per contrastare la criminalità oggi c’è bisogno della presenza capillare dello Stato in ogni territorio, a maggior ragione in aree ad alta tensione come la zona della stazione storica di Reggio, un noto focolaio di microcriminalità. I presidi di legalità vanno rafforzati, non indeboliti né considerati sprechi di denaro.

Abbiamo dunque depositato alla Camera dei Deputati un’interrogazione al Ministro Piantedosi, a prima firma dell’on. Stefania Ascari, per sapere quali motivazioni ci siano alla base di questa decisione e quali misure verranno adottate per garantire che la sicurezza delle province emiliane non venga compromessa. La chiusura del reparto Prevenzione Crimine va assolutamente scongiurata”.