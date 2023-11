Ciak si gira, iniziativa su cinema e audiovisivo di CNA fa tappa il 22 novembre a Piacenza

Ciak si gira l’iniziativa dedicata a Cinema e audiovisivo di CNA fa tappa a Piacenza. Un momento di confronto con opinioni di tecnici, addetti ai lavori, amministratori pubblici e operatori commerciali, per analizzare e approfondire le capacità della filiera del cinema di incidere sui territori di Piacenza e Parma, sulle attività che li popolano e, in particolare, sul turismo.

Ciak si gira a Piacenza

Un appuntamento promosso da CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna, che prenderà vita mercoledì 22 novembre alle 10.30 all’Auditorium S. Ilario di Via Garibaldi, terza tappa di questo progetto organizzato con il supporto di CNA Piacenza, CNA Parma, Comune di Piacenza e finanziato dalla Regione Emilia Romagna e da Emilia-Romagna Film Commission nell’intento di connettere professionalità e operatori del cinema e dell’audiovisivo, valorizzando e promuovendo il sistema territoriale di competenze.

Ciak si gira di cosa si tratta?

CIAK è un percorso nato per favorire il networking e la crescita del settore a livello territoriale. Un’importante occasione di approfondimento e condivisione che passa attraverso il dialogo con figure autorevoli ed esperti, tra conoscenze tradizionali e competenze digitali, che insieme danno vita a quel fantastico mondo che è il prodotto audiovisivo.

L’incontro si concentrerà sui modi in cui la filiera del cinema può entrare in dialogo con il territorio di Parma e Piacenza e sulle attività che lo popolano, incidendo sui flussi turistici e sulle percezioni dei cittadini, trasmettendo e diffondendo cultura, saperi e competenze in contesti partecipativi attraverso l’industria cinematografica, i festival di cinema e i progetti audiovisivi.

Ciak si gira programma della mattinata

Il programma della mattinata, moderata da Gianpaolo Bigoli, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Piacenza, prevede i saluti del Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, Cristian Fiazza, del Vicesindaco di Parma, Lorenzo Lavagetto, e del Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, Ivan Olgiati.

A seguire la proiezione del cortometraggio “Arianna”,realizzato dagli studenti dell’Istituto Scolastico Volta nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e la tavola rotonda dal titolo “La valorizzazione del territorio attraverso il cinema”, con gli interventi di Giuseppe Bersani, Sindaco di Castell’Arquato, Alessandro Gattara, sindaco di Roccabianca, Marco Bergamaschi, location manager, Pierangelo Romersi, Direttore Destinazione Turistica Emilia, Angela Tubia, del ristorante Stradivarius e Bottega Contemporanea BStradi, e di Paolo Marino, Direttore operativo, Cora Hotels Leon D’oro.

Le proiezioni

Dopo la proiezione del video “Un giorno in Emilia”, ci sarà un’altra tavola rotonda intitolata “Trasmettere cultura e competenze attraverso il cinema” che vedrà come relatori Augusta Grecchi, set-designer, Marco Mazzieri, regista, Claudia Praolini, organization manager Associazione Concorto, Matteo Pecorara, Small Boss Production, ed Elisabetta Falanga, autrice

Seguiranno laproiezione del teaser “Storia di un bimbo mucca”,prodotto da Wendy Film, e le conclusionia cura diFabio Abagnato, Responsabile Emilia-Romagna Film Commission.

Informazioni

Per info e iscrizioni: tel. 051 2133125 – www.cnaemiliaromagna.it/ciak