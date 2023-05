Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink protagonista con le “panterine” in pista a Firenze

Appuntamento in pista da protagonista per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, in evidenza con le proprie atlete al Trofeo delle Regioni (area centro) a Firenze.

Nella categoria Donne Juniores, le “panterine” del VO2 Team Pink hanno brillato nelle due prove dell’Eliminazione e dei 500 metri. Sul primo versante, doppietta con la faentina Valentina Zanzi medaglia d’oro e con la reggiana Linda Ferrari argento per un bis targato Emilia-Romagna. Le stesse due atlete hanno bissato il podio (secondo e terzo posto) anche nella prova di Velocità sul mezzo chilometro, con la compagna di squadra toscana Letizia Tasciotti quarta.

Donne Juniores Eliminazione

1° Valentina Zanzi,

2° Linda Ferrari

3° Emma Meucci

Donne Juniores 500 metri

1° Beatrice Bertolini

2° Valentina Zanzi

3° Linda Ferrari

4° Letizia Tasciotti.

