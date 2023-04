Ciclismo – Doppio piazzamento per la Bft Burzoni VO2 Team Pink a Piasco

Il mese di aprile in sella della Bft Burzoni VO2 Team Pink inizia con un doppio piazzamento centrato nella gara Donne Open a Piasco (Cuneo). Nella corsa piemontese, il sodalizio piacentino ha piazzato due “panterine” nella top ten della classifica per Donne Juniores. Quinto posto per la laziale Eleonora La Bella e decimo per la torinese Anita Baima, entrambe già a segno in questo inizio di stagione scintillante per il team del presidente Gian Luca Andrina.

La vittoria assoluta è andata allo sprint a Valentina Basilico (BePink) che ha preceduto Carmela Cipriani e Francesca Pellegrini.

Classifica Donne Open Piasco

1° Valentina Basilico (Bepink) 97,4 chilometri in 2 ore 26 minuti 52 secondi, media 39,791

2° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

3° Francesca Pellegrini (UAE Development Team)

4° Silvia Zanardi (Bepink)

5° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

6° Linda Zanetti (UAE Development Team)

7° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

8° Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck)

9° Elisa Valtulini (Canturino)

10° Sylvie Truc (Gb Junior Team Piemonte)

Classifica Donne Elite Piasco

1° Valentina Basilico (Bepink) 97,4 chilometri in 2 ore 26 minuti 52 secondi, media 39,791

2° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

3° Francesca Pellegrini (UAE Development Team)

4° Silvia Zanardi (Bepink)

5° Linda Zanetti (UAE Development Team)

6° Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck)

7° Elisa Valtulini (Canturino)

8° Sylvie Truc (Gb Junior Team Piemonte)

9° Lara Crestanello (Bepink)

10° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service).

Classifica Donne Juniores Piasco

1° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) 97,4 chilometri in 2 ore 26 minuti 52 secondi, media 39,791

2° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

3° Martina Testa (Canturino)

4° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme)

5° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Marta Pavesi (Valcar Travel & Service)

7° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

8° Beatrice Temperoni (Canturino)

9° Irma Siri (Valcar Travel & Service)

10° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink).