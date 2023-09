Ciclismo – Eleonora La Bella e Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) convocate in azzurro per gli Europei in Olanda

Doppia convocazione in azzurro per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che accoglie con orgoglio la chiamata in nazionale italiana Donne Juniores di Eleonora La Bella e Vittoria Grassi in vista degli imminenti Europei su strada a Drenthe (Olanda), in programma dal 20 al 24 settembre. Le due “panterine” compongono la squadra azzurra di categoria insieme a Marta Pavesi, Federica Venturelli (entrambe portacolori della Valcar-Travel & Service), Alice Bulegato (Breganze Millenium) e Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria).

L’agenda continentale delle “panterine” si aprirà mercoledì 20 settembre con la cronometro, dove la La Bella è stata scelta insieme a Toniolli e Venturelli con il via alle 9 e con 20,6 chilometri con partenza e arrivo a Emmen. Lo stesso terzetto “rosa” sarà protagonista anche giovedì 21 settembre alle 12,45 nel Mixed Team Relay (la staffetta mista) con 38,4 chilometri da percorrere equamente divisi tra femmine e maschi (Luca Giaimi, Andrea Montagner e Andrea Bessega i prescelti). Tutti i dettagli sul sito della Federciclismo: (https://www.federciclismo.it/it/article/2023/09/18/europei-strada-gli-azzurri-convocati/403552fc-abec-485d-854f-992584f4eeac/ ).

Le panterine

Eleonora La Bella e Vittoria Grassi arrivano all’appuntamento dopo la tre giorni di gara in Olanda alla Watersley Ladies Challenge Donne Junior, prova di Coppa delle Nazioni, dove la Grassi ha conquistato un’ottava posizione di tappa, mentre la La Bella ha sfiorato la top ten dell’ultima frazione e della classifica generale (undicesima), oltre a centrare il terzo posto della graduatoria finale dei Gpm.

Classe 2006, la La Bella ha centrato tre vittorie stagionali (Ceriale, Buttrio Breganze), oltre a due argenti tricolori a cronometro e nella prova in linea. Nel 2023 ha indossato la maglia azzurra in tre occasioni (Omloop Borsele Juniors, Fiandre di categoria chiuso al nono posto e Mondiale su strada) e ora si prepara al suo primo Europeo.