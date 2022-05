Ciclismo – Il VO2 Team Pink organizza il trofeo “Cantina Valtidone” a Borgonovo il 2 giugno

Sarà un due giugno all’insegna del ciclismo giovanile “rosa” a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Sede del primo trofeo Cantina Valtidone con tre corse su strada dedicata alle promesse femminili del pedale. A organizzare la giornata, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (in collaborazione con il Velo Sport Borgonovese). Società piacentina che con le formazioni Donne Allieve e Donne Esordienti si dedica al vivaio delle “panterine” del VO2 Team Pink, a sua volta in prima linea con le Donne Juniores e con un’atleta under 23.

Sulle strade delle colline borgonovesi, ci sarà un ulteriore stimolo per le partecipanti. Le tre maglie di campionesse regionali Emilia Romagna in palio, ciliegina sulla torta per un nuovo e inedito appuntamento, che arriva in scia lunga a quello di marzo organizzato ottimamente dal VO2 Team Pink a Gossolengo aprendo la stagione per Donne Juniores.

Il programma

Il programma della giornata si aprirà alle 9,30 con la corsa per Donne Esordienti primo anno, che affronteranno un tracciato di 30 chilometri, con due giri del circuito iniziale sostanzialmente pianeggiante lungo 11 chilometri. Mentre in chiusura ci sarà un giro di circa 8 chilometri con la salita di Seminò (circa un chilometro nella parte più impegnativa con pendenza media del 6%) e arrivo davanti alla Cantina Valtidone, anche sede di partenza.

Alle 11, invece, toccherà alle Donne Esordienti secondo anno, chiamate a percorrere 41 chilometri. Tre giri del circuito basso e una tornata di quello finale al pari delle atlete di un anno più giovani.

Infine, il programma si concluderà con la corsa per Allieve, con partenza alle 13. In questo caso, 5 giri del circuito sostanzialmente pianeggiante e due tornate del percorso conclusivo (dunque con doppia ascesa) prima di tagliare il traguardo dopo 71 chilometri di gara.

Le convocazioni

Alla manifestazione (patrocinata dal Comune di Borgonovo Val Tidone), il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink parteciperà con le Esordienti secondo anno Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri. E con le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa, schierando complessivamente 12 “panterine”.