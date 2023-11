Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink celebra un 2023 ricco di medaglie e di soddisfazioni

Un sabato trascorso insieme, nel clima di “grande famiglia” che caratterizza l’avventura ciclistica in questi anni, e il piacere di ricordare una stagione ricca di soddisfazioni. Sabato a Gossolengo (locanda La Trebbia in località Rossia) la Bft Burzoni VO2 Team Pink si è ritrovata per salutare il 2023 in sella che ha visto la formazione piacentina brillare con la formazione Donne Juniores sui palcoscenici italiani e internazionali.

L’annata su strada in Italia ha regalato 9 vittorie, 8 secondi posti e 7 terze piazze, ma tante sono anche le imprese internazionali in maglia azzurra. Su pista, sono arrivati due titoli iridati in Colombia (Anita Baima e Vittoria Grassi), oltre a tre argenti e tre bronzi mondiali. Tris di allori anche negli Europei in Portogallo, mentre su strada Eleonora La Bella ha contribuito all’oro europeo nel Mixed Team Relay in Olanda.

All’appuntamento conviviale hanno partecipato diverse autorità amministrative e del mondo del ciclismo. L’Amministrazione comunale cittadina era presente con la sindaca Katia Tarasconi e gli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi. Non ha voluto mancare Daniela Isetti, consigliere dell’Unione ciclistica internazionale, affiancata dal presidente provinciale Federciclismo Barbara Barbieri. Nutrita anche la presenza tecnica della FCI, con il ct della strada femminile Paolo Sangalli, il tecnico azzurro Ivan Quaranta e Silvia Epis, direttore tecnico del settore nazionale giovanile. Presenti anche gli sponsor del sodalizio guidati da Arianna Burzoni.

L’amministrazione comunale

“Piacenza vi è grata. Siete il vertice del ciclismo piacentino e dovete essere un punto di riferimento e stimolo per la base; ci impegniamo per unire l’attività giovanile alle prestazioni assolute. E’ bello raccontare la vostra esperienza ad altri e altre giovani della nostra città per dimostrare che se si lavora duro i risultati arrivano. Un plauso anche alle famiglie che con il loro supporto creano le condizioni per farvi andare avanti nel percorso”.

“Questa società è un progetto importante e una bella famiglia, con soddisfazioni sportive e umane. A voi ragazze dico: buttatevi, il mondo è vostro; siete bravissime nello sport e lo sarete anche nella vita”, ha chiosato Daniela Isetti.

Afferma il ct Sangalli

“Ho visto nascere questa squadra è una realtà che da anni è protagonista in campo italiano e internazionale sia su strada sia su pista. Il 2023 è stato un anno molto positivo, soprattutto per le ragazze, Eleonora La Bella è stata una grande sorpresa; il 2024 sarà un anno molto importante per chi è al secondo anno in categoria e bisogna lavorare duro perché confermarsi è sempre difficile. I risultati sono una conseguenza, con me si cerca di fare più esperienza possibile all’estero. Sarà l’anno delle Olimpiadi, ma questo non toglie un minuto per voi ragazze. La Bft Burzoni VO2 Team Pink è un punto di riferimento per tutte le atlete della categoria e un modello da seguire per la crescita di queste ragazze in un’età molto importante”.